رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«طلاق على الطريقة الصينية» الكتاب الثالث فى سلسلة روائع الأدب الصينى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:52 ص
طلاق على الطريقة
طلاق على الطريقة الصينية
أ ش أ
طباعة
صدرت عن منشورات المتوسط، بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالقاهرة، رواية "طلاق على الطريقة الصينية" للروائي الصيني ليو جين يون.

تَرجم الرواية عن الصينية كل من المترجمين المصريين: أحمد السعيد، ويحيى مختار، وتعتبر الكتاب الثالث ضمن مشروع مشترك بين المتوسط وبيت الحكمة، لنقل روائع الأدب الصيني إلى العربية، بعد روايتي "نهر الزمن" و"العصر الذهبي".

تبدو رواية "طلاق على الطريقة الصينية"، كما جاء في مقدمة المترجمين، رواية خفيفة، تدور كما يبدو من العنوان العربي، حول واقعة طلاق، أو كما يبدو من العنوان الصيني، "لست بان جين ليان"، حول واقعة خيانة، وهذا إن كان يبدو صحيحًا، فإنكَ ستكتشف أن الأمر أكبر من ذلك، فنحن هنا بصدد نملة صارت فيلا، وحبة سمسم صارت بطيخة ضخمة، ونعيش داخل سرد مثير وسريع مع قصة سيدة تسببت لنفسها بالأذى في عرضها على زوجها فكرة الطلاق المزيف، لغرض ما، ثم تحول موقف زوجها، وجعل الطلاق المزيف حقيقيا، وسعي الزوجة من السطر الأول في القصة حتّى نهايتها إلى إثبات أن الحقيقي كان زائفا، وأن الزائف يجب أن يكون حقيقيا.

تقدم هذه الرواية صورة عن قرب للسياسة المحلية التي هي المحرك لكل شيء في الصين هكذا كتبت "نيويورك تايمز" عن رواية "طلاق على الطريقة الصينية"، فيما وصفت الرواية حسب kirkus reviews بـأنها: "حكاية بارعة تجعلك تضحك حتى وأنت مُبتئس، إنها ببساطة هجاء خفيّ ماكر». بينما يقر المترجم الأمريكي الشهير هاوارد جولدبلات بأن ليو كتب «قصة بارعة ستجعلك تضح

"طلاق على الطريقة الصينية"، رواية ساخرة ولاذعة وتهكمية، أثارت ضجة كبيرة في الصين حين صدروها، وترجمت إلى 34 لغة، كما تحولت إلى فيلم سينمائي، أثار بدوره هو الآخر ضجة كبيرة سببها الطابع السياسي الذي يحمله النص الأصلي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

نجوم الفن فى عزاء والدة عبدالعظيم خلاف مدير قناة مزيكا (صور)

الصحة: 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

شاب من الشرقية «بعين زرقاء وعين عسلي»: «الناس بتترعب مني»

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

وزير الثقافة السوداني ينعي الموسيقار عثمان مصطفي

«طلاق على الطريقة الصينية» الكتاب الثالث فى سلسلة روائع الأدب الصينى

الليلة.. فرقة الحضرة تُنشد فى ضيافة الأمير طاز