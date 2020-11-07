«طلاق على الطريقة الصينية» الكتاب الثالث فى سلسلة روائع الأدب الصينى

صدرت عن منشورات المتوسط، بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالقاهرة، رواية "طلاق على الطريقة الصينية" للروائي الصيني ليو جين يون.تَرجم الرواية عن الصينية كل من المترجمين المصريين: أحمد السعيد، ويحيى مختار، وتعتبر الكتاب الثالث ضمن مشروع مشترك بين المتوسط وبيت الحكمة، لنقل روائع الأدب الصيني إلى العربية، بعد روايتي "نهر الزمن" و"العصر الذهبي".تبدو رواية "طلاق على الطريقة الصينية"، كما جاء في مقدمة المترجمين، رواية خفيفة، تدور كما يبدو من العنوان العربي، حول واقعة طلاق، أو كما يبدو من العنوان الصيني، "لست بان جين ليان"، حول واقعة خيانة، وهذا إن كان يبدو صحيحًا، فإنكَ ستكتشف أن الأمر أكبر من ذلك، فنحن هنا بصدد نملة صارت فيلا، وحبة سمسم صارت بطيخة ضخمة، ونعيش داخل سرد مثير وسريع مع قصة سيدة تسببت لنفسها بالأذى في عرضها على زوجها فكرة الطلاق المزيف، لغرض ما، ثم تحول موقف زوجها، وجعل الطلاق المزيف حقيقيا، وسعي الزوجة من السطر الأول في القصة حتّى نهايتها إلى إثبات أن الحقيقي كان زائفا، وأن الزائف يجب أن يكون حقيقيا.تقدم هذه الرواية صورة عن قرب للسياسة المحلية التي هي المحرك لكل شيء في الصين هكذا كتبت "نيويورك تايمز" عن رواية "طلاق على الطريقة الصينية"، فيما وصفت الرواية حسب kirkus reviews بـأنها: "حكاية بارعة تجعلك تضحك حتى وأنت مُبتئس، إنها ببساطة هجاء خفيّ ماكر». بينما يقر المترجم الأمريكي الشهير هاوارد جولدبلات بأن ليو كتب «قصة بارعة ستجعلك تضح"طلاق على الطريقة الصينية"، رواية ساخرة ولاذعة وتهكمية، أثارت ضجة كبيرة في الصين حين صدروها، وترجمت إلى 34 لغة، كما تحولت إلى فيلم سينمائي، أثار بدوره هو الآخر ضجة كبيرة سببها الطابع السياسي الذي يحمله النص الأصلي.