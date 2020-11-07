بايدن: لم نربح بعد ولكننا سوف نربح بالتأكيد

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه لم يأت ليعلن النصر ولكنه سيفوز بالتأكيد.وأضاف بايدن، في بيان للشعب الأمريكي، في وقت متأخر من يوم الجمعة (بتوقيت أمريكا)، وفقا لما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: "ليس هناك الآن إعلان للنصر في الانتخابات ولكن متأكد من إنني سأفوز بها".وتفاخر بايدن بأنه أكثر مرشح حصل على أعلى نسبة تصويت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاخر أيضا بأنه أول ديمقراطي يفوز بأريزونا منذ 24 عاما وجوجيا منذ 28 عاما.