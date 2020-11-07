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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: نحن بحاجة لتوضيح كيفية ارتفاع الأرقام

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:15 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، في تغريدة على موقع تويتر، نقلا عن ماثيو وايتيكر: "نحن بحاجة إلى توضيح لكيفية ارتفاع هذه الأرقام خلال اليومين أو ثلاثة الماضية".

وكان وايتيكر قد صرح بذلك خلال برنامج "النسخة المسائية" The Evening Edit مع الإعلامية، إليزابيث مكدونالد، على إحدى قنوات فوكس نيوز.

وماثيو وايتيكر هو النائب العام الأمريكي السابق (نوفمبر 2018-فبراير 2019)، والذي قام بتعيينه دونالد ترامب.

يذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لا زالت تظهر تفوق المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على غريمه المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب، في العديد من الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة المعركة الانتخابية، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي لتأمين مقعد الرئاسة، ووفقا لوكالة "إيه بي سي" ABC، فإن بايدن قد حصل حتى الآن على 254 من هذه الأصوات، بينما حصل ترامب على 214 صوتا.

وقد خاطب كل من ترامب وبايدن الأمة الأمريكية بخطابات مختلفة أثناء انتظار النتائج، وقدموا رسائل متناقضة حول عملية الانتخابات الأمريكية.

وبينما يثير ترامب الشكوك حول العملية الانتخابية بالأساس، ويطلق وأنصاره دعاوى قضائية طعنا في نزاهة الانتخابات، أبدى بايدن ثقته في العملية الانتخابية، وفي أنه على وشك أن يفوز بالبيت الأبيض، وحث الأمريكيين على التزام الهدوء حتى احتساب كل الأصوات وإعلان النتيجة رسميا.

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