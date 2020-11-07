بايدن: متفائل بشدة بمستقبل الولايات المتحدة

أكد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، صباح اليوم السبت، أن هناك من يريدون وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لكنه لن يسمح بذلك.وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال بايدن إنه متفائل بشدة بمستقبل الولايات المتحدة معلنًا ان الديمقراطية تتقدم وسيتم إحصاء جميع الأصوات.وأكد بايدين، خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أنه لا يوجد إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكنه يثق في فوزه ليقوم بتمثيل الأمة بأكملها.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.