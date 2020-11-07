بايدن: سنفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا

قال المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية جون بايدن، صباح السبت، "ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها".وأضاف بايدن، في كلمة له، سنفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي.وتابع، هناك من يريدون وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لكنني لن أسمح بذلك.وشدد، على أنه سيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت، وفق قوله.