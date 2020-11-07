بايدن: سأعمل على مواجهة كورونا من اليوم الأول للرئاسة

دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، صباح السبت، الأمريكيين للوحدة ونبذ الخلافات، والهدوء والتحلي بالصبر، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز" الإخبارية.وأكد بايدين، خلال كلمته التي ألقاها اليوم، إنه سيعمل على التخطيط لمواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية الرئاسة في البلاد بعد أن يتم الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل رسمي.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.