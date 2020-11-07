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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتقدم على ترامب فى بنسلفانيا بـ28 ألف و833 صوتا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:21 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
عبير سليم
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تقدم المرشح الديمقراطى جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بـ28 ألف و833 صوتًا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها الآن.

وكان أندرو بيتس، مدير الاستجابة السريعة لحملة المرشح الديمقراطى، جو بايدن، قال عن تقارير تفيد بأن دونالد ترامب لا ينوى التنازل إذا أعلن أنه الخاسر فى السباق الرئاسى، لـ"فوكس نيوز": "كما قلنا فى 19 يوليو، سيقرر الشعب الأمريكى هذه الانتخابات"، "وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على مرافقة المتسللين خارج البيت الأبيض".

وفى محادثات مع حلفاء فى الأيام الأخيرة، قال الرئيس ترامب، إنه ليس لديه نية للتنازل عن الانتخابات لجو بايدن، حتى لو كان طريقه إلى فترة ولاية ثانية فى المنصب معوقًا فعليًا بسبب الخسائر في أماكن مثل جورجيا وبنسلفانيا.

وأصبح حلفاء ترامب قلقين من أن شخصًا ما سيضطر إلى أن ينقل للرئيس أن وقته فى المنصب قد ينتهى، على الرغم من أنهم لم يقرروا من يجب أن يفعل ذلك، وقالت مصادر إنه كان هناك حديثا عن احتمال قيام جاريد كوشنر أو إيفانكا ترامب بذلك.

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