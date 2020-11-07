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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل 127 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:47 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
عبير سليم
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سجلت الولايات المتحدة، أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، حسب بيانات جامعة «جونز هوبكنز»، اليوم السبت.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، أنه بين يومي الخميس والجمعة، رصدت 127021 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، توفي 1149 شخصًا جراء الفيروس في الولايات المتحدة، وفق «سكاي نيوز» عربية.

ولليوم الرابع على التوالي، تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطى الألف، وهو أمر لم يحصل منذ أغسطس المنصرم.

ويرتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ«كوفيد- 19» في الولايات المتحدة إلى 9.7 ملايين، والمتوفين إلى أكثر من 236 ألفًا منذ بدء الجائحة.

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