رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخلاف على «عدد الأصوات».. ترامب فى طريقه إلى المحاكم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
رفع الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه ما يقرب من 12 دعوى قضائية تشق طريقها عبر المحاكم الآن في ولايات نيفادا وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.

وحسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، في ولاية بنسلفانيا، حيث الصراع الأكبر حول بطاقات الاقتراع التي ختمت بالبريد بحلول يوم الانتخابات، لكنها لم تصل قبل يوم الانتخابات، كانت المحكمة العليا للولاية قد رفضت اعتراضات الجمهوريين بإمكانية قبول هذه البطاقات بعد ثلاثة أيام، وربما تكون هذه النقطة موضع جدل في نتائج الانتخابات، حيث أن جو بايدن تولى زمام المبادرة في ولاية بنسلفانيا قبل احتساب بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة.

أحد النزاعات الأخرى الخاصة ببنسلفانيا تشمل مراقبين من كلا الحزبين، أثناء عملية احتساب الأصوات في فيلادلفيا، حيث طلب منهم البقاء على بعد 10 أقدام من عدادات التصويت، في الوقت الذي قال فيه مؤيدو ترامب أنه لم يسمح بوجود مراقبين من جانبهم. وردا على شكوى الجمهوريين، حكم قاض يوم الخميس الماضي بإمكانية أن يقف المراقبون على بعد 6 أقدام، لكنه رفض وقف العد.

وقد تم حفظ قضية مشابهة في ولاية ميشيجان.

في ولاية نيفادا، رفعت حملة دونالد ترامب دعوى قضائية لوقف احتساب بطاقات الاقتراع عبر البريد، بدعوى أنه لم يتم السماح لمراقبيها بالوصول للجان. ورفض القاضي الطلب نظرا لنقص الأدلة، لكن الجمهوريين عادوا واستأنفوا طلبهم. كما رفعت دعوى قضائية أخرى بالتهاون في التصديق على بطاقات الاقتراع، لكن القاضي رفض القضية.

في ولاية أريزونا، رفعت دعوى قضائية بتجاهل بطاقات الاقتراع التي ملأت بأقلام "الفلوماستر"، وفقا لمسؤولي الولاية، لكن المسؤولين الفدراليين رفضوا هذه الادعاءات. كذلك طعنت دعوى قضائية أخرى في جورجيا أن بضع عشرات من بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة، لم تفصل بشكل صحيح، وهو ما يخالف قانون الولاية، ويزيد من احتمالات احتسابها. من جانبه رفض أحد القضاة هذه الدعوى، لعدم وجود أدلة على وصول بطاقات الاقتراع متأخرة.

من جانبها رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال إعادة النظر في هذه القضية، كذلك فقد طلب معسكر الرئيس دونالد ترامب من المحكمة أن تأمر بأن يتم احتساب هذه الأصوات، مع إبقائها بعيدة عن بقية الأصوات. وقد أعطى سكرتير الولاية هذه التعليمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

بعد إصابتها بكورونا.. «الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

الصحة: 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

وزير الثقافة السوداني ينعي الموسيقار عثمان مصطفي

«طلاق على الطريقة الصينية» الكتاب الثالث فى سلسلة روائع الأدب الصينى

الليلة.. فرقة الحضرة تُنشد فى ضيافة الأمير طاز