الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر، مقابل 36 حالة قبل يوم.وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، وذكرت اللجنة أيضًا أنها سجلت 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، مقابل 33 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.