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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية ولاية ميشيجان الأمريكية يفند الادعاءات بوقوع مخالفات خلال الانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:10 ص
جوسلين بينسون
جوسلين بينسون
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فند مكتب وزير خارجية ولاية «ميشيجان» الأمريكية جوسلين بنسون الادعاءات بوقوع مخالفات خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الولاية.

وأشار المكتب، اليوم السبت، إلى أن هذه الإدعاءات كاذبة، موضحًا أن انتخابات الولاية أجريت بنزاهة وفعالية وشفافية، كما أنها تعد انعكاسًا دقيقًا لإرادة ناخبي ميشيجان، حسبما ذكرت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وأزمة اقتصادية، وارتفاع مستوى بطالة حاد، والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

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