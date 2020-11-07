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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاضية بولاية ميشيجان الأمريكية ترفض طلب حملة ترامب بوقف فرز الأصوات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
فرز الأصوات
فرز الأصوات
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أصدرت القاضية بولاية ميشيجان الأمريكية سينثيا ستيفنز أمرا برفض طلب حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بوقف عمليات فرز أصوات الناخبين في مقاطعة (وين) بالولاية.

وأشارت ستيفنز- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم السبت- إلى عدم وجود أدلة وتفاصيل قدمتها الحملة في هذه القضية.

وأضافت الشبكة أن الدعوى حاولت وقف فرز الأصوات بناء على مزاعم بأنه لم يتم منح الحملة حق الوصول الكافي لمراقبة عملية الفرز، كما كانت تسعى للحصول على إمكانية الاطلاع على أي بطاقات اقتراع تم فتحها ولم يتم مشاهدتها.

وصوت الأمريكيون يوم الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

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