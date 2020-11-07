ارتفاع إصابات كورونا بالمكسيك لـ955128

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي