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أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:46 ص
مقهى نوبار
مقهى نوبار
وائل توفيق
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كان مقهى نوبار، من أشهر مقاهي القاهرة، كونه أحد مجتمعات الذوات والفنانين ووجهاء الريف، وفيه كان يقضي عبده الحامولي الموسيقار الشهير أمسياته مع صديقه الثري الذي أفلس بعد أن أنفق نصف مليون جنيه هو باسيلي بك عريان، وكان يجلس معهما محمد بك ثابت بن ثابت باشا الوزير في عهد إسماعيل، ومحمد عمر الصراف الذي أشرف بعد ذلك على التسعين.

وكان "باسيلي" يضيق أحيانا بزبائن المقهى الغرباء فيأمر صاحب المقهى أن يطرد جميع الزبائن، ويتركه بمفرده مع أصدقائه على أن يعوضه الخسارة وزيادة.

أما مقهى "السنترال" فقد كان في زواره من غواة النرد والشطرنج ولعب الورق، ومن مشاهيره، إسبلند بار، وكان يواجه حديقة الأزبكية ويقع في شارع الجمهورية، وجلساؤه من الأدباء السوريين، مث الدكتور إبراهيم شدودي، والدكتور شبلي شميل، وكان يجالسهم ويحاورهم الشاعر ولي الدين يكن، وحافظ إبراهيم ووحيد الدين الأيوبي.

أما مقهى متاتيا، فقد كان من مقاهي الدرجة الثانية، وكان المترددون عليه جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده، وسعد زغلول وإبراهيم الهلباوي، والمازني وعباس العقاد، وغيرهم من الأدباء الفقراء الذين كانوا يجدون حاجتهم من طعام الفول، من المطعم الذي كان يحتل ركنا من المقهي. حسبما جاء في كتاب "خبايا القاهرة"، الصادر عن دار الشروق، للكاتب أحمد محفوظ.

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