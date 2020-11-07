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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزى التركى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:08 ص
أردوغان و مراد أويصال
أردوغان و مراد أويصال
وكالات
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أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رئيس البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، على خلفية التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية "الليرة" أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وبحسب ما ذكرته "قناة إكسترا نيوز"، نقلا عن وسائل إعلام تركية، فقد جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان مباشرة، ونص على تعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا لرئيس البنك المقال.

كما نص المرسوم على تعيين إبراهيم شنل رئيسًا لإدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال.

كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.

وكان أردوغان قد عين أويصال رئيسًا للبنك المركزي في يوليو 2019، حيث أقال حينها وبشكل مفاجئ أيضًا رئيس البنك الأسبق، مراد جتين قايا، من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.

وكان من المقرر أن تستمر مدة مراد جتين قايا 4 سنوات حتى عام 2020، لكن تم استبداله بنائبه مراد أويصال، قبل انتهاء ولايته بنحو عام.

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