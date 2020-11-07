رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تزيل جماعة مسلمة صينية من لائحتها للمنظمات الإرهابية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:07 ص
الحركة الإسلاميّة
الحركة الإسلاميّة لتركستان الشرقيّة
وكالات
طباعة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنّها رفعت من لائحتها السوداء للمنظّمات الإرهابيّة جماعةً مسلمة صينيّة غالبًا ما تنحي عليها بكين باللائمة لتبرير حملة القمع الواسعة الجارية في إقليم شينجيانج.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، في إشعار نُشر في السجلّ الأمريكي المعادل للجريدة الرسميّة، إنّ الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الحركة الإسلاميّة لتركستان الشرقيّة "منظّمة إرهابيّة".

من جهته، أوضح متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أنّ هذه المنظّمة "أزيلت من اللائحة لأنّه مضى أكثر من عشر سنوات على عدم وجود أيّ دليل موثوق على استمرار وجود المنظّمة".

وأضافت إدارة جورج بوش الابن عام 2004 المنظّمة التي يُطلق عليها أحيانًا اسم الحزب الإسلامي التركستاني، إلى اللائحة السوداء لأنّها وجدت وقتذاك قضيّة مشتركة مع الصين في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة.

وغالبًا ما كانت بكين تنحي باللائمة على هذه المنظّمة لتبرير إجراءاتها في منطقة شينجيانغ التي تقول جماعات حقوقية إن مليونًا أو أكثر من الأويغور أو غيرهم من الناطقين بالتركية، ومعظمهم مسلمون، محتجزون في معسكرات.

ورحّبت مجموعة "أويجور هيومن رايتس بروجكت" التي تتخذ واشنطن مقرًّا، بقرار الولايات المتحدة، لكنها اعتبرت أنه "تأخر كثيرا".

موضوعات متعلقة

تعرف على مقرك الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

نجوم الفن فى عزاء والدة عبدالعظيم خلاف مدير قناة مزيكا (صور)

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

«عائلة روبنسن السويسرية».. رسالة لإعمار القلوب قبل الأرض

إصدار «بعضُ حياةٍ وشِعر» فى نسختها العربية عن دار التكوين

مناقشة «كهف الأفكار» لخوسيه كارلوس بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر