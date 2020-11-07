رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن على مسافة قصيرة من البيت الأبيض

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
يعتزم جو بايدن التوجّه بكلمة إلى الأمريكيّين، في مؤشّر إلى تصاعد ثقة المعسكر الديموقراطي في الفوز على دونالد ترامب الذي دعا في المقابل منافسه إلى عدم ادّعاء فوزه "بشكل خاطئ" في الانتخابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ترامب: "ينبغي على جو بايدن ألا يدّعي بشكل خاطئ انتصاره بالرئاسة. يمكنني أنا أيضًا أن أدّعي ذلك. الإجراءات القانونيّة بدأت للتوّ".

وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب.

وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن.

ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

ووسط عدم إعلان أيّ من وسائل الإعلام الأمريكيّة البارزة فوزَ أحد المرشّحَين، قالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي إنّ "من الواضح" أنّ بايدن يتّجه إلى "الفوز" بالسباق إلى البيت الأبيض.

وتابعت: "الرئيس المنتخب بايدن يتمتّع بتفويض قوي ليحكم"، مستخدمةً العبارة التي تُطلق على الفائز في الانتخابات حتّى تولّيه مهمّاته في يناير.

ويتوجّه نائب الرئيس السابق، بكلمة إلى الأمريكيّين اليوم وفق ما أفاد مصدر من حملته وكالة فرانس برس.

موضوعات متعلقة

الباز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «أبقوا خلوه ينفعكم»

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

إصدار «بعضُ حياةٍ وشِعر» فى نسختها العربية عن دار التكوين

مناقشة «كهف الأفكار» لخوسيه كارلوس بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر

محاضرة «حب مشروط» محاضرة بمكتبة مصر العامة