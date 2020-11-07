بايدن على مسافة قصيرة من البيت الأبيض

يعتزم جو بايدن التوجّه بكلمة إلى الأمريكيّين، في مؤشّر إلى تصاعد ثقة المعسكر الديموقراطي في الفوز على دونالد ترامب الذي دعا في المقابل منافسه إلى عدم ادّعاء فوزه "بشكل خاطئ" في الانتخابات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ترامب: "ينبغي على جو بايدن ألا يدّعي بشكل خاطئ انتصاره بالرئاسة. يمكنني أنا أيضًا أن أدّعي ذلك. الإجراءات القانونيّة بدأت للتوّ".وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب.وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن.ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.ووسط عدم إعلان أيّ من وسائل الإعلام الأمريكيّة البارزة فوزَ أحد المرشّحَين، قالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي إنّ "من الواضح" أنّ بايدن يتّجه إلى "الفوز" بالسباق إلى البيت الأبيض.وتابعت: "الرئيس المنتخب بايدن يتمتّع بتفويض قوي ليحكم"، مستخدمةً العبارة التي تُطلق على الفائز في الانتخابات حتّى تولّيه مهمّاته في يناير.ويتوجّه نائب الرئيس السابق، بكلمة إلى الأمريكيّين اليوم وفق ما أفاد مصدر من حملته وكالة فرانس برس.