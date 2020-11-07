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الثقافة

«عائلة روبنسن السويسرية».. رسالة لإعمار القلوب قبل الأرض

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
عائلة روبنسن السويسرية
عائلة روبنسن السويسرية
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ بالتعاون مع منشورات "تكوين"٬ النسخة العربية لرواية "عائلة روبنسن السويسرية"، تأليف الكاتب الألماني يوهان دافد فيس٬ ومن ترجمة بثينة الإبراهيم، وتقع الرواية في 452 صفحة من القطع الوسط.

ونُشرت رواية "عائلة روبنسن السويسرية" أول مرة باللغة الألمانية عام 1813، وترجمت إلى لغات عديدة منذ ذلك الوقت، واقتبست عنها أفلام ومسلسل أنمي ياباني من إنتاج استديو نيبون إنيميشن عام 1981، عرف في أرجاء الوطن العربي باسم فلونة روبنسن كروزو.

بُنيت القصة على تقرير لقبطان سفينة روسية اكتشف في إحدى رحلاته البحرية عددًا من الجزر الخصيبة، وعند نزول البحارة على إحدى هذه الجزر وجدوا عائلة من أب وأم وأربعة أولاد، تحطمت سفينتهم ولم ينج منها أحد سواهم، فاتخذوا من الجزيرة موطنًا لهم.

ومن القصة نقرأ: "ماذا يفعل المرء إن ألقى به البحر إلى جزيرة لم يسكنها بشر قبله؟ وما الذي سيعتمل في صدره سوى الوحشة والكآبة والخوف؟ غير أنه سيدرك سريعًا أن عليه الاعتناء بنفسه، والحرص على ما يتوفر عنده من موارد. بل إنه يسعى إلى إعمار الأرض، بشكل أو بآخر، الأرض التي أنقذته. لسنا بحاجة أن يلقي بنا البحر إلى جزيرة مقفرة لنعمر الأرض، لكننا نحتاج إلى إعمار القلوب، قبل الأرض، بالحب والرأفة والحنان، "فالأرض الخضراء لا تغدو خضراء إلا بعزم الإنسان".

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