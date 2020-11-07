تونس.. التوصل لاتفاق مع محتجى تطاوين واستئناف إنتاج النفط

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المحتجين الذين أغلقوا حقول النفط في تطاوين جنوب تونس، مما يسمح باستئناف الإنتاج السبت.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في بيان لرئيس الوزراء: "تم التوصل إلى حل نهائي لإشكالية الكامور.. سيتم استئناف النشاط بالنسبة للشركات العاملة بالمجال الطاقي بشكل طبيعي انطلاقا من يوم غد السبت".وفي صحراء الكامور بتطاوين، حيث تعمل شركتا "إيني" الإيطالية و"أو إم في" النمساوية، أغلق المحتجون في يوليو محطة ضخ رئيسية، مما أثر على حوالي 50% من إنتاج النفط في تونس.وقالت الحكومة إن توقف الإنتاج على مدى أربعة أشهر كبد الدولة خسائر قدرها 350 مليون دولار، بينما يواجه اقتصاد البلاد وضعا صعبا مع تسجيل الميزانية عجزا قياسيا سيبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.