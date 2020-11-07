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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بعد إصابتها بكورونا.. «الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
سارة سعودى - فاتن خديوي
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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، الشائعات التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا مطالبا المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد "مجاهد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة وفي تحسن مستمر وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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