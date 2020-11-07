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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أوكرانيا تحتج على مرسوم روسى يعترف بوثائق سكان دونباس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
وزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية
وكالات
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بعثت وزارة الخارجية الأوكرانية لروسيا مذكرة احتجاج على مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعترف فيه بوثائق سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين جنوب شرقي أوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، دعت كييف دول "مجموعة نورماندي" الأربع، للرد على المرسوم الروسي.

وجاء في بيان الخارجية الأوكرانية: "تعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد للجانب الروسي وندعو شركاءنا الدوليين لإدانة روسيا واتخاذ إجراءات الضغط اللازم عليها بما في ذلك العقوبات".

وأضافت الخارجية الأوكرانية: "نؤكد مرة أخرى أن المراسيم الصادرة عن روسيا بشأن الاعتراف بوثائق سكان دونباس ومنحهم الجنسية الروسية غير معترف بها من قبلنا وندعو إلى إلغائها".

وعدل الرئيس الروسي بوتين في الرابع من الشهر الجاري مرسومه الصادر في 18 فبراير 2017 "بشأن الاعتراف في روسيا بالوثائق الصادرة عن السلطات في مناطق دونيتسك ولوغانسك".

وفي 24 أبريل 2019، وقع بوتين مرسومًا يسمح لسكان الجمهوريتين بالحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة.

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