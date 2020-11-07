رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة «كهف الأفكار» لخوسيه كارلوس بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
كهف الأفكار
كهف الأفكار
نضال ممدوح
طباعة
يعقد بالمركز الدولي للكتاب بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط البلد٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ لقاءًا مفتوحًا لمناقشة رواية «كهف الأفكار» للكاتب الأسباني خوسيه كارلوس سموثا، وذلك ضمن أنشطة فريق المناقشة الثقافية.

يذكر أن خوسيه كارلوس كاتب أسباني وُلد في كوبا، ثم رحل إلى أسبانيا بعد أن تم نفيه، تخلّى عن دراسة الطب النفسي ليتفرغ للكتابة.

عُرف عالميًا بعد صدور روايته الخامسة «كهف الأفكار»، والتي عرف من خلالها أنه في الطريق الصحيح، ومن أجواء الرواية نقرأ: «تُكتشف جثة شاب في منحدرات جبل ليكابيتوس، فيقع الافتراض فورًا أن مجموعة ذئاب هي التي قتلته.. ولكن تراماكو، وهو طالب فذ في أكاديمية أفلاطون، قد قُتل! استُدعي هيراقليس المعروف بكاشف الألغاز للمساعدة في كشف الحقيقة.

في الوقت نفسه نجد أن في حواشي قصة جريمة أثينا، هناك قصة ثانية تبدأ بالتشكّل.. مترجم في وقتنا المعاصر يُدرك أن هناك رسالة مخفية في الصور الأدبية المستخدمة في السرد، وكلما تقدّم في ترجمته تبيّنت له أكثر وأكثر مفاتيح كشف الحقيقة الصادمة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مقرك الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب

شاب من الشرقية «بعين زرقاء وعين عسلي»: «الناس بتترعب مني»

الباز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «أبقوا خلوه ينفعكم»

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

إصدار «بعضُ حياةٍ وشِعر» فى نسختها العربية عن دار التكوين

مناقشة «كهف الأفكار» لخوسيه كارلوس بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر

محاضرة «حب مشروط» محاضرة بمكتبة مصر العامة