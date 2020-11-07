مناقشة «كهف الأفكار» لخوسيه كارلوس بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

يعقد بالمركز الدولي للكتاب بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط البلد٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ لقاءًا مفتوحًا لمناقشة رواية «كهف الأفكار» للكاتب الأسباني خوسيه كارلوس سموثا، وذلك ضمن أنشطة فريق المناقشة الثقافية.يذكر أن خوسيه كارلوس كاتب أسباني وُلد في كوبا، ثم رحل إلى أسبانيا بعد أن تم نفيه، تخلّى عن دراسة الطب النفسي ليتفرغ للكتابة.عُرف عالميًا بعد صدور روايته الخامسة «كهف الأفكار»، والتي عرف من خلالها أنه في الطريق الصحيح، ومن أجواء الرواية نقرأ: «تُكتشف جثة شاب في منحدرات جبل ليكابيتوس، فيقع الافتراض فورًا أن مجموعة ذئاب هي التي قتلته.. ولكن تراماكو، وهو طالب فذ في أكاديمية أفلاطون، قد قُتل! استُدعي هيراقليس المعروف بكاشف الألغاز للمساعدة في كشف الحقيقة.في الوقت نفسه نجد أن في حواشي قصة جريمة أثينا، هناك قصة ثانية تبدأ بالتشكّل.. مترجم في وقتنا المعاصر يُدرك أن هناك رسالة مخفية في الصور الأدبية المستخدمة في السرد، وكلما تقدّم في ترجمته تبيّنت له أكثر وأكثر مفاتيح كشف الحقيقة الصادمة».