حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

نفى الفنان إيهاب فهمي وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام ونقلها إلى مستشفى العزل بالعجوزة.وقال إيهاب فهمي، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "نشوى مصطفى بخير ومافيش أى حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة نشوى زى الفل بإذن الله".