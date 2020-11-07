رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
دعاء عبد المقصود
طباعة
نفى الفنان إيهاب فهمي وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام ونقلها إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

وقال إيهاب فهمي، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "نشوى مصطفى بخير ومافيش أى حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة نشوى زى الفل بإذن الله".

موضوعات متعلقة

الباز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «أبقوا خلوه ينفعكم»

تفاصيل حريق برج مصر للسياحة بالعباسية

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

إصدار «بعضُ حياةٍ وشِعر» فى نسختها العربية عن دار التكوين

مناقشة «كهف الأفكار» لخوسيه كارلوس بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر

محاضرة «حب مشروط» محاضرة بمكتبة مصر العامة