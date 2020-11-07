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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:11 ص
مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون
نضال ممدوح
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يفتتح في السابعة من مساء اليوم٬ بمركز الهناجر للفنون، معرض فنى بعنوان "جمال الصين بريشة مصرية" للفنان التشكيلي الدكتور عبد المنعم معوض، وذلك بقاعة آدم حنين بالمركز.

والمعرض ينظمه المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافى وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ويستمر حتى يوم 12 نوفمبر الجارى.

يأتى المعرض نتاج دعوة المركز الثقافي الصينى للفنان عبد المنعم معوض، لزيارة الصين للمرة الثانية، من قبل "شى يوه وين" الوزير المفوض ورئيس مكتب الثقافة والسياحة لسفارة الصين لدى مصر، وقام الفنان بتصوير ورصد للحضارة الصينية العريقة بما تحويه من موروث ثقافي وإبداع، وتقدم تكنولوجي فى جميع أمور ومجالات الحياة لدولة الصين الحديثة.

يذكر أن عبد المنعم معوض، هو أستاذ التصميم والزخرفية بكلية الفنون التطبيقية، عين مستشارًا فنيًا وثقافيًا ورئيسًا لمكتب البعثة التعليمية لمصر بروما 2001 - 2004، إلى جانب العديد من المعارض الدولية والمحلية سواء فردية أو جماعية تمثل نافذة على العالم الخارجي للتبادل الثقافي والفنى.
جمال الصين بريشة مصرية
جمال الصين بريشة مصرية

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