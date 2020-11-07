«الدولية للطيران» تطالب إيران بتعجيل التحقيق فى إسقاط الطائرة الأوكرانية

طلبت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» من إيران التعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير.وحسبما أفادت وكالة «فرانس برس» إيكاو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان سلامة النقل الجوي الدولي.وجاءت توصيتها بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ «أرض-جو إيراني»، مما أسفر عن سقوط 176 قتيلًا.وقال رئيس إيكاو سالفاتور سكياتشيتانو: «أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران قمنا خلالها بحث سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادث».