تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

تحل الشاعرة السودانية ابتهال تريتر٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "تريتر" قصيدة بعنوان "أجيئك ملتقى حزنين".في سياق متصل يليها في السابعة٬ لقاء مع عازف القانون الدكتور ماجد سرور٬ وذلك ضمن سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا، التى تنظمه لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس.