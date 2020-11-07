اتهام فتاة وشابين بالإرهاب فى قضية قتل المعلم باتى بفرنسا

قالت مصادر قضائية فرنسية، السبت، إنه تم توجيه تهم بالإرهاب لـ3 مراهقين، بينهم فتاة، في قضية قتل المعلم صاموئيل باتي الذي عرض رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد في دروسه.وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، أن تهمة "التآمر الإرهابي" قد وجهت لشابين عمرهما 18 سنة وفتاة عمرها 17 سنة، تم اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي.ويتهم الشابان بأنهما كانا على اتصال بقاتل المعلم، والفتاة تواصلت مع أحدهما، وبالتالي وصل عدد المتهمين في قضية قتل المعلم إلى 10 أشخاص، بينهم قاصرون ومتشدد إسلامي ساعد والد أحد طلاب باتي في إطلاق حملة ضد المعلم على مواقع التواصل الاجتماعي.