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الثقافة

تفاصيل الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
نضال ممدوح
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بين الأصالة والمعاصرة أقيمت الأمسية السادسة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 وأحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، فعلى مسرح النافورة احتفل النجم خالد سليم بعيد ميلاده مع الجمهور ووجه الشكر للدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واسم الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان والقائمين عليه مشيدا بفكرة إقامة مسرح النافورة.

وبكلمات جادة راقية وإيقاعات مميزة تغني بنخبة من أعماله الخاصة هي: "حلم عمري،غايب عني، لكل عاشق وطن٬ وحشتوني لـ وردة، نسم علينا الهوا لـ فيروز، قارئة الفنجان لـ عبد الحليم حافظ".

وفي رحاب مقامات الموسيقى الشرقية شدت النجمة ريهام عبدالحكيم بباقة متنوعة من مؤلفات تراث الطرب منها: "بيت العز، مستنياك، صبري عليك طال، بقى عايز تنساني"، ومن أعمالها الخاصة: "بالورقة والقلم، هتحس بقيمتي، عاشق سارح في الملكوت".

وبصوت يحمل عطور زمن الفن الجميل قدم ياسر سليمان "تحت الشجر يا وهيبة، وقالوا الهوا"، من الأعمال المعاصرة، ولفتت الأنظار الموهبة الصاعدة فرح الموجي بأداء أغنيتي "إيه هو دا، وزي العسل"، كما غرد حمادة النجار منفردًا عللا آلة البيانو بثنائية لحنية منها "بلاش عتاب وهنا القاهرة".

يذكر أن الأمسية تجملت بأربعة حفلات أخرى شهدتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث أقيم على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي قدمها نجوم الأوبرا محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، محمد طارق، حسناء.

وعلى مسرح معهد الموسيقي العربية اقيمت حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

وبأوبرا الإسكندرية أقيم حفلا من فاصلين بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، أحياه أحمد سعد بمجموعة متميزة من أعماله وسبقه فاصلا غنائيًا شارك فيه كل من، أيمن مصطفى، ومروة حمدي، ومحمد متولي، ووائل أبوالفتوح، وشروق شريف، والسيد وهب الله، بجانب فقرة موسيقية لعازف تشيللو عماد عاشور.

أما مسرح أوبرا دمنهور قدم الفنان الكبير محمد الحلو فاصلًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي وسبق ذلك فاصلا لكل من، نهاد فتحي، وأشرف وليد، وعازف كمان جهاد عقل.

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