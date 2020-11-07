ترامب: كان تقدمى كبيرا ليلة الانتخابات ثم اختفى بأعجوبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت: "كان تقدمي كان كبيرا ليلة الانتخابات ثم اختفى بأعجوبة".وأضاف "ترامب" بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": "لكنني أعتقد أنه سيعود بعد النظر في إجراءاتنا القانونية".وكانت حملة ترامب رفعت دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد انتخابات 3 نوفمبر.وجاهدت الحملة للإبقاء على فرصه في الفوز فطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن ورفعت دعاوي قضائية في ميشيجان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات.ورفعت الحملة كذلك دعوى في جورجيا للمطالبة بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي تضم مدينة سافانا الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم فرزها.وطلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا السماح لترامب بالانضمام إلى دعوى رفعها جمهوريون في بنسلفانيا بشأن ما إذا كان يحق للولاية قبول الأصوات التي تأخر وصولها.