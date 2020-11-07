مركز إديسون: ترامب يقترب من حسم نورث كارولاينا بـ50%

أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 50% من الأصوات مقابل 48.6% للمرشح الديمقراطي جون بايدن، بعد فرز 98% من الأصوات في ولاية نورث كارولاينا الحاسمة.وتشير آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.