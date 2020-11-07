بداية الطقس السيئ.. سقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، حيث شهدت أحياء شرق وغرب الإسكندرية هطول الأمطار بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة اعتبارا من عصر الجمعة وحتى الإثنين القادم.وأعلنت محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.كما أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة، اليوم السبت، للطلبة والمدرسون، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.