انقسام بين الجمهوريين بشأن ادعاءات ترامب بالتلاعب فى الانتخابات

مع شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغضب من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بدأت تتكشف، لمح بعض رفاقه من الجمهوريين في الكونجرس إلى ضرورة أن يخفف من حدة خطابه.وحسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، "ما زال فرز الأصوات مستمرًا في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا الحاسمة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الانتخابات، ويوسع المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق على ترامب مما قد يحقق له الفوز.وفي خضم مزاعم ترامب المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، قال السناتور روي بلانت، عضو القيادة الجمهورية، للصحفيين إنه "في مرحلة ما" سيضطر البيت الأبيض لإحالة مثل هذه المزاعم إلى المحكمة وتقديم أدلة.وأضاف: "لا أعتقد أيضا أنه من غير المعقول أن يقبل بايدن النتيجة غير الرسمية ويفعل كل ما يرى أنه يجب فعله".وقد تصدر هذه النتيجة غير الرسمية في وقت لاحق، حيث يعتزم بايدن توجيه كلمة للشعب في المساء.وقال بايدن، خلال حملته الانتخابية، إنه سيعمل على معالجة الانقسامات السياسية العميقة التي ابتليت بها الولايات المتحدة.ويمكن عرقلة هذا العمل إذا أقنع ترامب ولو جزءا على الأقل من البلاد بأن فوز بايدن كان غير شرعي.ويقبل نحو 30 في المئة من الجمهوريين ادعاء ترامب بأنه فاز في الانتخابات على الرغم من أن غالبية الأمريكيين من الحزبين لا يقبلون ذلك، حسبما أشار استطلاع أجرته إبسوس ونُشر يوم الخميس.