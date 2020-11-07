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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس تسجل 428 إصابة و4 وفيات بكورونا فى مؤسسات التعليم العالى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، الفة بن عودة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، المسجلة في مؤسسات التعليم العالي، بلغ 428 إصابة تتوزع بين 245 حالة في صفوف الطلبة، و91 معلمًا، و92 إصابة في صفوف الإداريين والعمال.

وأضافت «بن عودة»- خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عقدت، حول تداعيات الوضع الوبائي في تونس- أن قطاع التعليم العالي سجل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشددة على أن الوزارة حريصة على التزام بالمتابعة اليومية للوضع الصحي بكافة المؤسسات، في ظل سرعة انتشار وباء «كورونا»، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في آخر إحصائية حول الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1577 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 66 ألفًا و224 مصابًا.

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