تفاصيل حريق برج مصر للسياحة بالعباسية

كشف مصادر خاصة لـ"الدستور" أن الحريق الذى اندلع في برج مصر للسياحة بميدان العباسية قد أصاب الجناح الأيمن الخاص بشركة مصر للسياحة وشركة كير سيرفيس الكائنة في الدور السادس عشر بالمبنى.وأشارت المصادر إلى أن الأدوار الخاصة بوزارة السياحة إلى أن تتأثر نتيجة وقد دفعت قوات الحماية المدنية بعربات الإطفاء التي تسيطر حاليًا على الحريق.