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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. فرقة الحضرة تُنشد فى ضيافة الأمير طاز

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز
نضال ممدوح
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يستقبل قصر الأمير طاز بحي الخليفة، في السابعة مساء اليوم السبت، حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي قيادة المُنشد والمُبتهل نور ناجح.

وتُنشد "الحضرة" باقة من الابتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي بالإضافة لأعمالهم الخاصة منها: "تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي"، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.

جدير بالذكر أن فرقة الحضرة أسسها المُنشد "نور ناجح" عام 2015، للحفاظ علي أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري وهي الحضرات الصوفية المصرية، أدت الفرقة عروضها على أشهر المسارح في مصر منها: دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ساقية الصاوي، مسارح الجامعات، ساحات المشايخ في جميع المحافظات، كذلك مثلت مصر في العديد من المهرجانات والفاعليات الفنية الخارجية منها: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المُتحدة.
فرقة الحضرة
فرقة الحضرة

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