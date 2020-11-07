محاضرة «حب مشروط» محاضرة بمكتبة مصر العامة

تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بالجيزة٬ في الحادية عشر من صباح اليوم السبت٬ محاضرة بعنوان "حب مشروط" ضمن فعاليات صالون أفتح قلبك.ويقدم المحاضرة الدكتور وائل وفاء٬ إستشاري العلاقات الإنسانية وتنمية المهارات، وتتطرق محاور المحاضرة إلي: العلاقة المشروطة تؤدى الي حب غير مشروط والعكس صحيح. الحب دون علاقة واضحة نهايته الفشل. الإحتواء. الإحترام. حقوق غير مشروعة.تعد مكتبة مصر العامة من أهم المشروعات الثقافية الرائدة على الساحة المصرية، وتقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية والتكنولوجية في المجتمع.هذا وتقام المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.