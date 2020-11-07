برلين تحدد شرطها لتزويد موسكو بمعلومات حول قضية نافالنى

أعلنت وزارة العدل الألمانية أنها ستنظر في مسألة تقديم المعلومات حول قضية التسميم المحتمل للمعارض الروسي أليكسي نافالني، بعد أن تفتح السلطات الروسية قضية جنائية في الحادث.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس"، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن هذا الأمر مطلوب بموجب الاتفاقية الأوروبية حول تقديم المساعدة القانونية والقواعد المتبعة في ألمانيا بهذا الشأن.وكانت النيابة العامة الروسية قد أكدت أن رد السلطات الألمانية على طلبها تقديم المعلومات حول قضية نافالني لم يتضمن أي شيء محدد بشأن المسائل التي طرحها الجانب الروسي، وخاصة بشأن التركيبة الكيميائية للمادة التي تقول السلطات الألمانية إنه تم تسميم نافالني بها.وقالت الخارجية الروسية إن الردود الألمانية التي تخلو من التفاصيل الجوهرية تدل على عدم رغبة برلين في التعاون البناء بشأن القضية.وكانت ألمانيا، التي نقل إليها نافالني بطلب من زوجته في أغسطس الماضي لاستكمال علاجه، قد أعلنت أنه تعرض "للتسميم بمادة من فصيلة "نوفيتشوك" المصنفة في خانة الأسلحة الكيميائية.وقبل نقل نافالني إلى ألمانيا، أكد الأطباء الروس عدم عثورهم على أي مواد سامة في تحاليله.وأكدت السلطات الروسية أنها بحاجة إلى أدلة للتحقيق في تسميم نافالني المزعوم، فيما الجانب الألماني لم يزود روسيا بأي أدلة تثبت ادعاءاته.