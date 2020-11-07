ترامب: ليس من حق بايدن المطالبة بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم السبت، إنه ليس من حق جو بايدن المطالبة بالرئاسة.وأضاف "ترامب"، في كلمة له، نقلتها "سكاي نيوز عربية": "لا يجب على بايدن أن يخطئ بالإعلان عن فوزه بالرئاسة".وتابع: "بإمكاني أنا أيضا أن أعلن عن فوزي بالرئاسة".وشدد على أن الإجراءات القانونية هي الآن في مجرد البداية.