ترامب: ليس من حق بايدن المطالبة بالرئاسة
السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
عبير سليمطباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم السبت، إنه ليس من حق جو بايدن المطالبة بالرئاسة.
وأضاف "ترامب"، في كلمة له، نقلتها "سكاي نيوز عربية": "لا يجب على بايدن أن يخطئ بالإعلان عن فوزه بالرئاسة".
وتابع: "بإمكاني أنا أيضا أن أعلن عن فوزي بالرئاسة".
وشدد على أن الإجراءات القانونية هي الآن في مجرد البداية.
وأضاف "ترامب"، في كلمة له، نقلتها "سكاي نيوز عربية": "لا يجب على بايدن أن يخطئ بالإعلان عن فوزه بالرئاسة".
وتابع: "بإمكاني أنا أيضا أن أعلن عن فوزي بالرئاسة".
وشدد على أن الإجراءات القانونية هي الآن في مجرد البداية.