بريطانيا.. 355 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 23287 إصابة و355 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بانخفاض عن اليوم السابق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" بذلك يرتفع مجمل ضحايا الفيروس في بريطانيا إلى 48475، والإصابات إلى مليون و146 ألفا و484 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.