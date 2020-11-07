أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية (صور)

تألق الفنان أحمد سعد، مساء الجمعة، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، خلال حفله الفني الكبير في رابع أيام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر، وذلك بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.واستقبل جمهور الإسكندرية أحمد سعد بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار، حيث قدم باقة من أجمل أغانيه ومنها: «يا مصر مين يقدر عليكي، على حسب وداد، سألت نفسي، العشم، لأجل النبي، أهوه ده اللي صار».كما شارك بالحفل نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية، حيث شاركوا بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها «داري العيون أداء الفنان وائل ابوالفتوح، يا عيني على الصبر أداء الفنان السيد وهب الله، إن كنت ناسي أداء الفنانة ألاء أيوب، حبك نار أداء الفنان أيمن مصطفى، أوقاتي بتحلو أداء الفنانة شروق شريف، يا خلي القلب اداء الفنان محمد متولي».كما قدم بالفاصل الثاني من الحفل عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية«حب آيه»، ثم قدم الفنان أحمد سعد فاصلًا غنائيا بباقة من أجمل أغاني التراث بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه.وتستمر فعاليات المهرجان بحفل فنى اليوم السبت لنجوم الأوبرا مي فاروق، سومة، أمجد العطافي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.