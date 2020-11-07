أنصار ترامب ينظمون احتجاجًا مع تقدم بايدن فى جورجيا

نظم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السباق الرئاسي، احتجاجًا مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية جورجيا، حسبما أفادت فضائية الحدث، في خبر عاجل الآن.وكان مركز "إديسون للأبحاث" أفاد قبل قليل بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، عزز تقدمه في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق بلغ 4263 صوتًا عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب.وأوضح المركز أن ترامب حصل على 49.3% من الأصوات مقابل 49.4% لبايدن بعد فرز 99% من الأصوات في الولاية، وفق وكالات.وتشير آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.