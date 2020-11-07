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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «صندوق الدنيا» بسينما الهناجر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات نادي السينما الإفريقية، والذي ينظمه مهرجان السينما الإفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، عرض الفيلم الروائي الطويل "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بحضور أبطال الفيلم ومنهم: باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علي صبحي، ويعقب العرض ندوه يديرها الناقد رامي عبد الرازق.

يشار إلي أن فيلم صندوق الدنيا فاز بجائزة مؤسسة شباب الفنانين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية.وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
صندوق الدنيا
صندوق الدنيا

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