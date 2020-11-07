اليوم.. فضفضة وحكى بمركز طلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت٬ ندوة تحت عنوان "فضفضة وحكي"تأتي الندوة في إطار التعاون بين قطاع الصندوق و"جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية"، حيث تعد باكورة تعاون لسلسلة من الندوات والموجهة للأطفال من ذوي الهمم.ومركز طلعت حرب الثقافي يعد أول المراكز التابعة لوزارة الثقافة المجهزة خصيصًا للتعامل مع ذوي الهمم، من خلال فريق عمل مدرب، بالإضافة إلى المبنى المجهز لاستقبال ضيوفه من ذوي الهمم.وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.