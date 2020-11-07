أرمينيا: أكثر من 20 مرتزقًا أجنبيًا يقاتلون بجانب أذربيجان

أعلن جهاز الأمن القومي الأرمني، الجمعة، إخطاره المنظمات الدولية والدول الصديقة، بوجود أكثر من 20 مرتزقًا أجنبيًا يقاتلون إلى جانب قوات أذربيجان في قره باغ، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.وكانت لجنة التحقيق في أرمينيا أعلنت، في وقت سابق، عن إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة مواطنين سوريين، على خلفية مشاركتهم في القتال بالإقليم، ووجهت لهم غيابيا تهمًا بموجب مواد القانون الجنائي الأرميني تتعلق بـ"الإرهاب الدولي، والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة، والارتزاق".وأوضحت اللجنة، أن "المتهم الأول أبو سطيف الهنداوي، هو عضو في "جيش تحرير سوريا" التابع لتركيا، والثاني أحمد الطيبي من مواليد محافظة إدلب السورية ودرس في جامعة حلب ويعيش في مدينة الريخانلي التركية قرب الحدود مع سوريا، فيما لم يتم تقديم معلومات عن الشخص الثالث المطلوب وهو أبو ذياب الحلبي".وأضافت: "علاوة عن ذلك، فإن البيانات الخاصة بأكثر من 20 من المرتزقة، بمن فيهم أبو عرب حسن، وأبو شاهر بزان، ومحمود أبو محمد، وحمود تلكين، وأبو بشير معران وآخرين، الذين يشاركون أيضا بنشاط في العمليات العسكرية ضد قره باغ، فقد تم نقلها إلى منظمات دولية مختلفة، وبلدان صديقة من أجل الحصول على معلومات إضافية عنهم، وكذلك اعتقالهم ومحاكمتهم في حال ضبطهم في أي من تلك البلدان".