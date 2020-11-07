بايدن يعزز تفوقه فى ولاية جورجيا الحاسمة بأكثر من 4 آلاف صوت

أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن عزز تقدمه في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق بلغ 4263 صوتا عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح المركز أن ترامب حصل على 49.3% من الأصوات مقابل 49.4% لبايدن بعد فرز 99% من الأصوات في الولاية.وتشير آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.