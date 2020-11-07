افتتاح معرض «حنين» للفنان مصطفى رحمة.. الليلة

يحتضن جاليري بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ افتتاح معرض الفنان مصطفى رحمة٬ والذي يقام تحت عنوان «حنين»، ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.وعن أعمال «رحمة» الفنية تقول الناقدة فاطمة علي: «بينما يتوارى الرجل وهو متوارى قبلًا في إنزواء في لوحات الفنان مصطفى رحمة الأنثوية نرى الثور وقد بدأ يظهر في عدد من لوحات معرضه الحالي في قاعة بيكاسو بالزمالك٬ وقدم الفنان من خلال 4 لوحات واستبدلت نسائه الثور والقط المتنمر بطيورها وحيواناتها الأليفة».وأضافت: «يستوقفني في أعمال أي فنان ظهور عنصر جديد لأنه يُشير لخط فكري بدأ يظهر قد يستمر أو لا يستمر، وفي لوحات الفنان رحمه ظهر الثور.. هذا العنف الجسدي المعادل للوفرة الجسدية للمرأة.. الثور ورمزيته الخشنة في لوحات ترث النعومة منذ أول ظهور لها».