فرنسا تسجل 60486 إصابة بكورونا فى حصيلة قياسية جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا، تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد حصيلة قياسية سابقة بلغت 58046 إصابة أمس.ورفعت الزيادة الجديدة إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و660 ألفًا تقريبًا، حسبما نقلت قناة «فرانس 24»، اليوم.وسجلت وفيات كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.