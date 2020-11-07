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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوتشا»: تسليم 40 ألف طن من القمح للسودان ضمن اتفاق مع برنامج الغذاء

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
القمح
القمح
أ ش أ
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ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في السودان، أن برنامج الغذاء العالمي قام بتسهيل تسليم 40 ألف طن من القمح إلى السودان، وذلك في إطار اتفاقية تبادل القمح الموقعة مع حكومة السودان في يونيو الماضي.

وأشار المكتب- في بيان- إلى أن مساعدات القمح في بدأت الوصول للسودان، لافتا إلى أن بعض الدول أرسلت إمدادات إلى الشعب السوداني، منها الإمارات التي أرسلت 68 ألف طن من القمح.

وأوضح أن برنامج الغذاء العالمي سيقوم عبر الاتفاقية مع السودان بشراء القمح للحكومة من الخارج، وسيجرى تسديد قيمته بالعملة المحلية، وبالتالي تخفيف ضغط النقد الأجنبي على بنك السودان المركزي، وإتاحة العملة المحلية لمتطلبات البرنامج التشغيلية.

ومن المقرر أن يشتري برنامج الغذاء العالمي 200 ألف طن متري من القمح لحكومة السودان، وهو ما يعادل حوالي 10 في المائة من واردات السودان من القمح لعام 2020.

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