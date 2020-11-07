العراق يعلن التحقيق فى مقتل متظاهر خلال احتجاجات البصرة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فتح تحقيق في مقتل أحد المتظاهرين في احتجاجات بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز نسخة، إلى أنها "تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الأحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح أو استخدامه فى التعامل مع المتظاهرين، وأن عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار".وأضافت أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام".وأعربت الوزارة، عن "أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر ايًا كان بأقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".