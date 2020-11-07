موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن العاصمة الروسية سجلت 75 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7215 شخصا.يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 457 ألف حالة من أصل مليون و733 ألفا في عموم البلاد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 أكتوبر الماضي أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.